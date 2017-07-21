В Сергиевском районе открылся фестиваль исторической реконструкции

В пятницу, 21 июля, на территории Сергиевского района (старая турбаза близ сел Павловка и Нероновка) стартовал Всероссийский фестиваль исторической реконструкции по XV веку под названием "ЭнкОлпион".
Фестиваль будет проходить в формате living history (пер. - "ожившая история").
Организаторами фестиваля являются клуб исторической реконструкции "Lupi di Rimini" ("Волки Романьи") из Тольятти, клуб исторической реконструкции "Сергиева Дружина" из Сергиевска. Мероприятие проходит при поддержке администрации муниципального района Сергиевский и прихода в честь преподобного Сергия Радонежского.
Напомним, первый фестиваль проходил здесь же год назад, с 14 по 17 июля. Тогда, по оценке организаторов, фестиваль посетило более 1000 человек. В этом году посетителей ожидается на порядок больше.
Участие в мероприятии уже подтвердили 17 военно-исторических клубов из 12 регионов страны, реконструирующие войну и быт Руси, Италии, Франции, Швейцарии, Англии и Священной Римской империи. В 2016 году в мероприятии принимало участие около 10 военно-исторических клубов, представляющих 5 регионов страны.
"День открытых дверей" для всех желающих пройдет в эту субботу, 22 июля. Гостей фестиваля встретит полевой укрепленный лагерь XV века с 30 шатрами, аутентичной кухней, средневековой пушкой Леонардо да Винчи.
Зрители смогут увидеть работу ткачей, красильщиков тканей, мастеров кожевенного, свечного, литейного и кузнечного дела, примерить на себя наряды и прически дам, доспехи воинов XV века, попробовать себя в стрельбе из настоящего английского лука, в метании копий и многое другое.
По легенде, лагерь будет обороняться от неприятеля, приютив мирных беженцев. Напомним, попасть на фестиваль может любой желающий, но только в единственный день - 22 июля. В остальные дни участники фестиваля будут жить повседневной жизнью представителей эпохи Возрождения.
Расписание туристического дня (22 июля):
16:00 - официальное открытие фестиваля и работа площадок;
19:00 - 19:15 - парад клубов;
19:15 - 19:30 - штурм укреплений лагеря;
19:30 - закрытие фестиваля.
Последние комментарии
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?