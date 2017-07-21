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Общество

В Сергиевском районе открылся фестиваль исторической реконструкции

СЕРГИЕВСК. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июля, на территории Сергиевского района (старая турбаза близ сел Павловка и Нероновка) стартовал Всероссийский фестиваль исторической реконструкции по XV веку под названием "ЭнкОлпион".

Фестиваль будет проходить в формате living history (пер. - "ожившая история").

Организаторами фестиваля являются клуб исторической реконструкции "Lupi di Rimini" ("Волки Романьи") из Тольятти, клуб исторической реконструкции "Сергиева Дружина" из Сергиевска. Мероприятие проходит при поддержке администрации муниципального района Сергиевский и прихода в честь преподобного Сергия Радонежского.

Напомним, первый фестиваль проходил здесь же год назад, с 14 по 17 июля. Тогда, по оценке организаторов, фестиваль посетило более 1000 человек. В этом году посетителей ожидается на порядок больше.

Участие в мероприятии уже подтвердили 17 военно-исторических клубов из 12 регионов страны, реконструирующие войну и быт Руси, Италии, Франции, Швейцарии, Англии и Священной Римской империи. В 2016 году в мероприятии принимало участие около 10 военно-исторических клубов, представляющих 5 регионов страны.

"День открытых дверей" для всех желающих пройдет в эту субботу, 22 июля. Гостей фестиваля встретит полевой укрепленный лагерь XV века с 30 шатрами, аутентичной кухней, средневековой пушкой Леонардо да Винчи.

Зрители смогут увидеть работу ткачей, красильщиков тканей, мастеров кожевенного, свечного, литейного и кузнечного дела, примерить на себя наряды и прически дам, доспехи воинов XV века, попробовать себя в стрельбе из настоящего английского лука, в метании копий и многое другое.

По легенде, лагерь будет обороняться от неприятеля, приютив мирных беженцев. Напомним, попасть на фестиваль может любой желающий, но только в единственный день - 22 июля. В остальные дни участники фестиваля будут жить повседневной жизнью представителей эпохи Возрождения.

Расписание туристического дня (22 июля):
16:00 - официальное открытие фестиваля и работа площадок;
19:00 - 19:15 - парад клубов;
19:15 - 19:30 - штурм укреплений лагеря;
19:30 - закрытие фестиваля.

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