Жителя Новокуйбышевска осудили за серию краж

В Новокуйбышевске суд вынес приговор ранее судимому В., которого обвиняли в 13 эпизодах покушений на кражи, с незаконным проникновением в жилище, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С 28 января по 22 марта 2017 г. подсудимый совершил серию краж в Новокуйбышевске, Чапаевске и пос. Безенчук. Он, повреждая замки и разбивая окна, проникал в дома жертв, откуда похищал золото и бытовую технику. Украденное он сдавал в комиссионный магазин.

В суде мужчина полностью признал вину. В результате ему назначили шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.