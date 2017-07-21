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Суды Происшествия

Жителя Новокуйбышевска осудили за серию краж

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске суд вынес приговор ранее судимому В., которого обвиняли в 13 эпизодах покушений на кражи, с незаконным проникновением в жилище, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

С 28 января по 22 марта 2017 г. подсудимый совершил серию краж в Новокуйбышевске, Чапаевске и пос. Безенчук. Он, повреждая замки и разбивая окна, проникал в дома жертв, откуда похищал золото и бытовую технику. Украденное он сдавал в комиссионный магазин.

В суде мужчина полностью признал вину. В результате ему назначили шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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