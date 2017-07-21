Милан Родич покинул "Крылья Советов"

"Крылья Советов" достигли договоренности с сербским клубом "Црвена Звезда" о трансфере Милана Родича, сообщает пресс-служба самарского ФК. Сербский защитник выступал за волжан два года.

"Вариант с переходом появился еще месяц назад, — рассказал Милан Родич в интервью сайту "Крыльев" — Но тогда я хотел подождать, чтобы все хорошо сложилось для меня и для клуба. Сейчас мы обо всем договорились. Завтра я покидаю Самару"

По словам футболиста, он расстроен, что уходит из самарского клуба, но "Црвена Звезда" для него не только билет на попадание в еврокубки, но и возможность быть рядом с семьей, которой он не имел пять последних лет работая в России.

Родич также отметил, что о времени пребывания в "Крыльях" у него сохранится много приятных воспоминаний. Также спортсмен намерен следить за судьбой клуба, который покидает, и уверен, что у самарцев все сложится хорошо.

"Жалко, что в прошлом сезоне мы вылетели в ФНЛ. Но сейчас у нас хороший тренер и команда. Я на 100% уверен, что на следующий год "Крылья" вернуться в Премьер-лигу. Что касается игроков, то я общался в команде со всеми и планирую контакт поддерживать", - заявил футболист.