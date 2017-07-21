"АктивКапитал Банк" за 1 полугодие улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на июль 2017 года, "АктивКапитал Банк" улучшил свои позиции по сравнению с рейтингами на начало года.

Наиболее существенная динамика за 1 полугодие наблюдается по капиталу: банк поднялся на 15 пунктов и занял 119-е место. По активам нетто позиции улучшены на 11 пунктов — банк занимает 122-е место. При этом "АктивКапитал Банк" по-прежнему входит в топ-100 российских банков по кредитному портфелю (93-е место) и по вкладам физических лиц (73-е место).

Среди банков Самарской области "АктивКапитал Банк" по состоянию на июль 2017 года занимает 2-е место по активам нетто, капиталу и кредитному портфелю, 1 место — по вкладам физических лиц.