16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Солидарность" вошла в список кредитных организаций, нарушивших нормативы Центробанка РФ Имущество обанкроченного ФИА-банка выставлено на торги Самарские предприниматели могут минимизировать затраты на новую контрольно-кассовую технику RАЕХ сменил прогноз для Кошелев-Банка на негативный Ашот Марьян: "Газбанк обладает крепким фундаментом, который позволит построить успешный международный бизнес"

Банки Финансы

"АктивКапитал Банк" за 1 полугодие улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати

В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на июль 2017 года, "АктивКапитал Банк" улучшил свои позиции по сравнению с рейтингами на начало года.

Наиболее существенная динамика за 1 полугодие наблюдается по капиталу: банк поднялся на 15 пунктов и занял 119-е место. По активам нетто позиции улучшены на 11 пунктов — банк занимает 122-е место. При этом "АктивКапитал Банк" по-прежнему входит в топ-100 российских банков по кредитному портфелю (93-е место) и по вкладам физических лиц (73-е место).

Среди банков Самарской области "АктивКапитал Банк" по состоянию на июль 2017 года занимает 2-е место по активам нетто, капиталу и кредитному портфелю, 1 место — по вкладам физических лиц.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Гид потребителя

Последние комментарии

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 17:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6