Компания ТТК предложила новым абонентам тариф "Годный"

Жители Самары могут подключить домашний интернет на скорости до 60 Мбит/с всего за 250 рублей в месяц! Экономия по сравнению с минимальным тарифом от ТТК составит 150 рублей ежемесячно.

Давайте порассуждаем, что же мы можем сделать на сэкономленные деньги. Этой суммы достаточно, например, чтобы позволить себе чашечку кофе в приличном городском кафе. Или можно купить коробочку своих любимых конфет и съесть их перед домашним компьютером (на котором, кстати, установлен высокоскоростной интернет от ТТК). Скорости хватит как для успешного серфинга в Сети, так и для просмотра фильмов в высоком качестве или онлайн-игр.

Те, кто любит "управлять эфиром", могут подключить услугу "Интерактивное ТВ" от ТТК. Компания предлагает тарифные планы "Социальный", "Базовый" и "Расширенный" в высоком качестве с функциями перемотки и паузы, просмотра уже завершившихся программ. Пользователь самостоятельно может сформировать собственное "телевизионное меню", подключив дополнительные пакеты каналов "Amedia Premium HD", "Спорт", "Детский" и "Для взрослых".

Абоненты могут приобрести необходимое оборудование для подключения услуг как за полную стоимость, так и в рассрочку. Плата за Wi-Fi-роутер в первый год пользования будет составлять один рубль в месяц. Если абонент подключит тариф "Годный+ТВ", то он сможет приобрести в рассрочку на таких же выгодных условиях и ТВ-приставку при подключении пакета "Расширенный".

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте www.ttk.ru или по бесплатному телефону единого контактного центра: 8 800 775 0 775. Кроме того, можно обратиться в офис продаж и обслуживания по адресу г. Самара, Московское шоссе, 4а (офис-центр "Sky City"), 5 этаж.

