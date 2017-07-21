Более двух лет колонии получил житель Новокуйбышевска за попытку дать взятку полицейскому

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
28 апреля 2017 г. в кабинете начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Новокуйбышевску мужчина передал 50 тыс. руб. правоохранителю. За эти деньги он хотел "отмазать" от уголовной ответственности своего знакомого, который попался с наркотиками. Однако сотрудник полиции деньги не принял, а самого взяткодателя задержали.
На суде мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.