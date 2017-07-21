Более двух лет колонии получил житель Новокуйбышевска за попытку дать взятку полицейскому

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

28 апреля 2017 г. в кабинете начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Новокуйбышевску мужчина передал 50 тыс. руб. правоохранителю. За эти деньги он хотел "отмазать" от уголовной ответственности своего знакомого, который попался с наркотиками. Однако сотрудник полиции деньги не принял, а самого взяткодателя задержали.

На суде мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.