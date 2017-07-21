Адвоката из Самарской области подозревают в фальсификации доказательств в Ульяновске

В Ульяновске вынесен приговор Андрею Натариусу, которого обвиняли в мошенничестве.

Как сообщает местная прокуратура, мужчина незаконно занимал должность председателя Совета региональной Ремесленной палаты и несколько лет назад организовал изготовление ряда документов для получения субсидии в рамках целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Ульяновской области" на 2011–2015 годы" из федерального и регионального бюджетов.

"После этого Натариус заключил с несколькими фирмами фиктивные договоры на оказание ими услуг по организации участия в выставках российского и международного уровня, по созданию центра коллективного пользования для субъектов малого и среднего предпринимательства, по оказанию юридических консультаций и т. п. А после — оформил гражданско-правовые сделки на псевдоприобретение специального оборудования, — рассказали в прокуратуре Ульяновской области. — В результате с декабря 2013 по январь 2015 г. он причинил бюджету ущерб 9,3 млн рублей".

Аферу раскрыли сотрудники местного У ФСБ. Андрей Нотариус в мае 2017 г. был признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима.

Интересно, что для возмещения причиненного ущерба суд не стал пока снимать арест с принадлежащих Натариусу 228 земельных участков и жилого дома в Ульяновской области, а также квартиры в Москве.

Впрочем, на этом злоключения семьи Натариусов не заканчиваются. Под следствием находится брат Андрея Натариуса — Дмитрий.

В феврале 2017 г. ульяновские следователи сообщили, что мужчина является членом Самарской коллегии адвокатов и подозревается в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

"По версии следствия, в 2015 г. подозреваемый во время рассмотрения Арбитражным судом предписания территориального управления Росфиннадзора по Ульяновской области представил в судебное заседание сфальсифицированные документы, подтверждающие якобы правильное целевое расходование данным юридическим лицом бюджетных денег", — говорилось на сайте СУ СК РФ по Ульяновской области.

Как сообщил старший помощник руководителя управления по связям со СМИ СУ К РФ по Ульяновской области Александр Сорокин, это уголовное дело было выделено из основного во время расследования. Факт фальсификации доказательств также установлен сотрудниками ФСБ.

Впрочем, Дмитрию Натариусу наказание грозит гораздо более мягкое: ч. 1 ст. 303 предусматривает штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные, исправительные работы либо до четырех месяцев ареста.

Согласно данным палаты адвокатов Самарской области, Дмитрию Натариусу адвокатский статус был присвоен 27 мая 2010.