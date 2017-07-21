Предпринимателя из Чапаевска обвиняют в незаконном получении субсидии на трудоустройство инвалида

Прокурор Чапаевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя Н. по статье "Мошенничество при получении выплат", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2014 г. Н., являвшийся директором ООО "Авторитет", заключил с городским центром занятости населения договор о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по трудоустройству инвалида. Мужчина предоставил подложные документы о якобы приобретенном оборудовании для обустройства рабочего места и обеспечении занятости инвалида. Но при этом исполнять свои обязательства он не собирался. А бюджетные 65 тыс. руб. предприниматель израсходовал на личные нужды.

Уголовное дело направлено в Чапаевский городской суд для рассмотрения.