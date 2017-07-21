Сызранца оштрафовали за ложный донос

Жителя Сызрани осудили за ложный донос о совершении тяжкого преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 18 апреля 2017 г. мужчина сообщил в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское", что у него силой отобрали мобильный телефон. Однако при проверке выяснилось, что он намеренно обвинил человека в преступлении, которого тот не совершал.

В итоге за это суд назначил сызранцу штраф 48 тыс. руб. в доход государства с рассрочкой на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.