В Крутых ключах открылась уличная библиотека

19 июля на бульваре Елены Шпаковой появилась книжная будка, в которой жители микрорайона могут взять любые понравившиеся книги и принести взамен свои. Проект "Свободная библиотека" реализован по инициативе общественного совета № 39, при поддержке жителей и управляющей компании "Авиакор-Стандарт".
Идея создания библиотеки под открытым небом возникла у инициативных жителей, которые входят в общественный совет микрорайона. "В наше время дарить книги считалось хорошим тоном и дорогим подарком. Мы хотим возродить эту традицию и надеемся, что жители будут читать и приносить сюда свои книги", - отметила на открытии уличной библиотеки управляющая микрорайоном № 39 Ирина Равлюк.
"Читальный зал" на свежем воздухе пришелся по душе жителям Крутых ключей. Уже в первые минуты после открытия библиотеки книжные полки стремительно опустели, а на лавочках живо обсуждали прочитанное.
"Книга тогда становится полезной, когда она открыта", - считает автор проекта открытых библиотек Ольга Васильева. Она призвала присутствующих не хранить книги дома, а делиться ими с друзьями и соседями.
Подобные книжные будки в ближайшее время появятся на бульваре Ивана Финютина и улице Евгения Золотухина. Рядом с каждой есть скамейки, где можно отдохнуть и почитать выбранные книги.
Как отметили на открытии, в перспективе в Крутых ключах появится и книжный клуб.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((