В Крутых ключах открылась уличная библиотека

19 июля на бульваре Елены Шпаковой появилась книжная будка, в которой жители микрорайона могут взять любые понравившиеся книги и принести взамен свои. Проект "Свободная библиотека" реализован по инициативе общественного совета № 39, при поддержке жителей и управляющей компании "Авиакор-Стандарт".

Идея создания библиотеки под открытым небом возникла у инициативных жителей, которые входят в общественный совет микрорайона. "В наше время дарить книги считалось хорошим тоном и дорогим подарком. Мы хотим возродить эту традицию и надеемся, что жители будут читать и приносить сюда свои книги", - отметила на открытии уличной библиотеки управляющая микрорайоном № 39 Ирина Равлюк.

"Читальный зал" на свежем воздухе пришелся по душе жителям Крутых ключей. Уже в первые минуты после открытия библиотеки книжные полки стремительно опустели, а на лавочках живо обсуждали прочитанное.

"Книга тогда становится полезной, когда она открыта", - считает автор проекта открытых библиотек Ольга Васильева. Она призвала присутствующих не хранить книги дома, а делиться ими с друзьями и соседями.

Подобные книжные будки в ближайшее время появятся на бульваре Ивана Финютина и улице Евгения Золотухина. Рядом с каждой есть скамейки, где можно отдохнуть и почитать выбранные книги.

Как отметили на открытии, в перспективе в Крутых ключах появится и книжный клуб.