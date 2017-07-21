Леонид Симановский: "Настройка налоговой системы должна позволить России конкурировать на рынках капиталов и труда"

В пятницу, 21 июля, комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам принял за основу проект рекомендаций по итогам парламентских слушаний об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018–2020 годы.

Напомним, проект был представлен во вторник, 18 июля, на парламентских слушаниях.

На следующей неделе рекомендации планируется направить в Правительство РФ. Впервые в Госдуму был представлен единый документ, объединяющий основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, которые раньше представлялись отдельными проектами.

"Единый документ позволяет оценить одновременно выполнение обязательств государства, то есть расходы и доходы, напрямую в связке с той налоговой нагрузкой, которая ляжет на бизнес. Вместе с тем он нуждается в доработке, на что и обращало внимание большинство участников слушаний. Например, с тем, что налоговая политика должна быть предсказуемой, а все социальные обязательства должны быть выполнены без увеличения налогового бремени, никто спорит. Однако, как это может быть реализовано на практике, из документа неясно", — отмечает депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Народный избранник поясняет, что в проекте основных направлений не нашли отражение меры по предотвращению и сокращению задолженности в бюджетную систему по налогам и сборам, статистика в отношении предоставленных отсрочек, рассрочек по налогам, предоставленных за год, о заключенных соглашениях о налоговом кредите. Он добавляет, что это при том, что острота проблемы роста объемов задолженности по-прежнему требует выработки дополнительных мер по ее решению.

"Участники слушаний настаивают на необходимости формирования мер, обеспечивающих достижение не позднее 2020 года темпов роста экономики России, превышающих темпы роста мировой экономики, в соответствии с посланием президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года. Обеспечение ускорения экономического роста позволит решить задачу экономической политики по сочетанию сбалансированности федерального и консолидированных бюджетов с безусловным выполнением всех принятых государством социальных обязательств и выполнением государственных функций без повышения налоговой нагрузки", — подчеркнул Симановский.

По мнению депутата, одной из актуальнейшей задач на сегодняшний день является настройка налоговой системы, о чем также говорит глава государства.

"Считаю, что настройка налоговой системы должна вестись таким образом, чтобы позволить России конкурировать на рынках капиталов и труда. Сегодня российская налоговая система, к сожалению, не конкурентоспособна и не в состоянии выполнить те задачи, которые поставил президент", — уверен Леонид Симановский.

По его словам, налоговая политика должна способствовать повышению качества человеческого капитала и учитывать интересы социально незащищенных слоев населения. В этой связи, добавляет депутат, целесообразно рассмотреть вопрос о переносе остатка социального налогового вычета в части расходов на лечение на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, для налогоплательщиков, получающих пенсии.

В проекте основных направлений предлагается механизм изменения структуры налоговой нагрузки со снижением прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов. Однако экономические и социальные эффекты такого маневра не очевидны и не подкреплены какими-либо доказательными аргументами.

"На слушаниях также высказывались пожелания, и мы с ними согласны, рассмотреть вопросы, касающиеся сокращения количества неналоговых платежей, упрощения процедуры и повышения эффективности их администрирования, снижения дебиторской задолженности по ним. Среди других предложений — перевод, там, где это целесообразно, неналоговых платежей в налоговые и передача на местный уровень отдельных видов неналоговых доходов", — замечает Леонид Симановский.