Николай Меркушкин поставил задачу - максимально ускорить строительные и ремонтные работы

В пятницу, 21 июля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым, заместителем председателя правительства, главой министерства строительства области Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым.

В ходе встречи состоялся конструктивный жесткий разговор о подготовке региона к чемпионату мира по футболу, строительстве дорог и реконструкции знаковых объектов Самары.

Как доложил главе региона Александр Фетисов, в настоящее время начались работы по подготовке территории вокруг стадиона "Самара Арена" к благоустройству - идет подготовка грунта, на территорию завозятся песок и щебень. Было отмечено, что темпы работ немного снизились из-за погодных условий, но сейчас они вошли в график.

Также Александр Фетисов рассказал о строительстве улиц Дальняя и Арена. "Здесь работы ведутся с опережением", - отметил вице-губернатор.

Николай Меркушкин поручил максимально ускорить работы на прилегающей к стадиону территории. Глава региона особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и графики выполнения работ должны находиться под ежедневным контролем.

"Работы еще очень много. Летом необходимо максимально выполнить основные работы, особенно земляные и по благоустройству. Все силы должны быть брошены на это", - сказал губернатор. Также глава региона добавил: чтобы не снизить набранных темпов строительства, необходимо приглашать подрядчиков из соседних регионов - Саратова и Ульяновска.

Не менее жестко губернатор обозначил сроки окончания строительства нового Речного вокзала. "С 1 июня следующего года он должен начать работу, чтобы во время чемпионата мира по футболу мы могли в полной мере использовать возможности водного транспорта", - резюмировал Николай Меркушкин.

В ходе встречи затронули и тему реконструкции знаковых объектов областной столицы - Струковского сада, четвертой очереди набережной, площади Куйбышева, парка Металлургов и других. В частности, Олег Фурсов рассказал, что на главной площади города идут работы в скверах. Здесь заменены коммуникации, и подрядчик приступает к укладке тротуарной плитки.

"В воскресенье начнут снимать асфальтовое покрытие на площади", - добавил он. Что касается благоустройства парка Металлургов, то торги городская администрация уже провела.

Глава города также доложил, что ремонт самарских магистралей идет с опережением графика. Почти 50% выделенных на это средств уже освоено - это значительно превышает прошлогодние темпы и объемы.

"Мы в этом году раньше начали дорожные работы, и проводятся они более качественно. Я через день инспектирую объекты. Люди работают, опасений нет", - заверил глава Самары.

В ходе совещания обсудили также реализацию государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор Самарской области поставил задачу министру строительства и главе города - в полном объеме выполнить объемы строительства и всех, кто в этом нуждается, обеспечить качественным и комфортным жильем.