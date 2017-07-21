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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин поставил задачу - максимально ускорить строительные и ремонтные работы

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым, заместителем председателя правительства, главой министерства строительства области Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым.

Фото: Андрей Савельев

В ходе встречи состоялся конструктивный жесткий разговор о подготовке региона к чемпионату мира по футболу, строительстве дорог и реконструкции знаковых объектов Самары.

Как доложил главе региона Александр Фетисов, в настоящее время начались работы по подготовке территории вокруг стадиона "Самара Арена" к благоустройству - идет подготовка грунта, на территорию завозятся песок и щебень. Было отмечено, что темпы работ немного снизились из-за погодных условий, но сейчас они вошли в график.

Также Александр Фетисов рассказал о строительстве улиц Дальняя и Арена. "Здесь работы ведутся с опережением", - отметил вице-губернатор.

Николай Меркушкин поручил максимально ускорить работы на прилегающей к стадиону территории. Глава региона особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и графики выполнения работ должны находиться под ежедневным контролем.

"Работы еще очень много. Летом необходимо максимально выполнить основные работы, особенно земляные и по благоустройству. Все силы должны быть брошены на это", - сказал губернатор. Также глава региона добавил: чтобы не снизить набранных темпов строительства, необходимо приглашать подрядчиков из соседних регионов - Саратова и Ульяновска.

Не менее жестко губернатор обозначил сроки окончания строительства нового Речного вокзала. "С 1 июня следующего года он должен начать работу, чтобы во время чемпионата мира по футболу мы могли в полной мере использовать возможности водного транспорта", - резюмировал Николай Меркушкин.

В ходе встречи затронули и тему реконструкции знаковых объектов областной столицы - Струковского сада, четвертой очереди набережной, площади Куйбышева, парка Металлургов и других. В частности, Олег Фурсов рассказал, что на главной площади города идут работы в скверах. Здесь заменены коммуникации, и подрядчик приступает к укладке тротуарной плитки.

"В воскресенье начнут снимать асфальтовое покрытие на площади", - добавил он. Что касается благоустройства парка Металлургов, то торги городская администрация уже провела.

Глава города также доложил, что ремонт самарских магистралей идет с опережением графика. Почти 50% выделенных на это средств уже освоено - это значительно превышает прошлогодние темпы и объемы.
"Мы в этом году раньше начали дорожные работы, и проводятся они более качественно. Я через день инспектирую объекты. Люди работают, опасений нет", - заверил глава Самары.

В ходе совещания обсудили также реализацию государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор Самарской области поставил задачу министру строительства и главе города - в полном объеме выполнить объемы строительства и всех, кто в этом нуждается, обеспечить качественным и комфортным жильем.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дарья Смирнова 05 июня 2017 17:44 В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира по футболу

Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

Дима Якут 07 мая 2017 16:33 Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 07:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

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по чаще приезжайте Жорес

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