Презентация фестиваля "Спорт во всем" перенесена из-за погоды

В связи с погодными условиями презентация спортивного фестиваля "Спорт во всем" (самарский пляж под Полевым спуском), запланированная на 21 июля на 12:00, переносится на следующую неделю.

О новой дате будет сообщено дополнительно, передает министерство спорта Самарской области.