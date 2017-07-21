Презентация фестиваля "Спорт во всем" перенесена из-за погоды

В связи с погодными условиями презентация спортивного фестиваля "Спорт во всем" (самарский пляж под Полевым спуском), запланированная на 21 июля на 12:00, переносится на следующую неделю.
О новой дате будет сообщено дополнительно, передает министерство спорта Самарской области.
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Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.