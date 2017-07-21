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Суды Происшествия

В Ленинском райсуде возобновили судебное следствие по делу экс-вице-президента банка ВКБ

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 июля, федеральный судья Роман Булыгин возобновил рассмотрение дела по обвинению бывшего вице-президента Волго-Камского банка Олега Назарова.

Поводом послужило то, что во время судебных следствий защита указала: в материалах дела имеются расходные ордера, которых обвиняемый не подписывал. Таких документов в седьмом томе оказалось более 30.

Судья исследовал эти материалы, подписанные другим вице-президентом банка Бирюковым. Ордера были выписаны на имя гражданина Шапошникова, которого обвинение представляет как лицо, аффилированное Назарову.

По словам адвоката, подсудимый даже не вел то направление в работе ВКБ, по которому из банка были выведены активы, и потому не мог участвовать в этом.

В последнем слове Назаров еще раз заявил о своей полной непричастности к вменяемому ему преступлению. И суд ушел в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, гособвинение просило признать Назарова виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ноябре 2013 г. у Волго-Камского банка отозвали лицензию и было открыто конкурсное производство, которое продолжается до сих пор. Размер задолженности перед кредиторами на 1 мая 2017 г., по данным АСВ, составлял 5,8 млрд рублей. По данным на ту же дату, кредиторы первой очереди уже получили 733 млн рублей.

В мае 2014 г. СУ СК РФ по Самарской области возбудило в отношении Олега Назарова уголовное дело по двум эпизодам злоупотребления полномочиями. Позже по этой статье появился еще один эпизод. Кроме того, в отношении Назарова возбудили еще и уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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