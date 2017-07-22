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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Торговля — один из базовых экономических сегментов"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 июля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов торговли Самарской области с профессиональным праздником.

Фото: Архив «ВН»

"Максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли — непременное условие улучшения качества жизни, обеспечения благополучия нашего общества. Поэтому ваш высокопрофессиональный труд играет огромную роль в решении задач социально-экономического развития Самарской области", — говорится в поздравлении.

По словам главы региона, правительство области стремится создавать все необходимые условия для формирования современной торговой инфраструктуры, повышения доступности товаров для жителей губернии, насыщения потребительского спроса, улучшения обслуживания наших граждан.

Губернатор выразил уверенность, что принимаемые меры поддержки позволят существенно повысить оборот торговли, уровень занятости населения региона, будут способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

"Торговля — один из базовых, наиболее конкурентных экономических сегментов, привлекающих целеустремленных, активных, инновационно мыслящих людей", — подчеркнул Николай Меркушкин.

Он поблагодарил работников торговли за профессионализм, неиссякаемую энергию, инициативу и предприимчивость, высокое чувство ответственности за результаты своего труда.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дарья Смирнова 05 июня 2017 17:44 В мае 2018 года в Самару привезут Кубок мира по футболу

Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.

Дима Якут 07 мая 2017 16:33 Николай Меркушкин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником — Днем радио

Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 06:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 07:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

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по чаще приезжайте Жорес

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