Самарца подозревают в краже телефона у женщины, которой он помогал

Ранее судимого 50-летнего самарца задержали в Куйбышевском районе по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По просьбе сожительницы мужчина пришел в квартиру знакомой, чтобы помочь установить гардины. А когда он ушел, хозяйка жилплощади обнаружила, что у нее пропал мобильный телефон. Она не смогла отыскать аппарат в квартире, и, отчаявшись, вызвала полицейских, предположив, что мобильник похитил недавний визитер.

Подозреваемого задержали. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.