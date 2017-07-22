На трассе М-5 в Самарской области погибли два человека при столкновении Infiniti и Opel

В субботу, около 11:50, на 953 км трассу М-5 в Самарской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным, 46-летний водитель Infiniti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Corsa.
В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести, еще двое скончались, в том числе ребенок.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Инспекторы ДПС принимают меры, чтобы не допустить серьезного затора на дороге. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.