Грабитель отобрал 100 руб. у жительницы Сергиевского района

В Сергиевском районе 39-летнего мужчину задержали по подозрению в ограблении соседки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, к 61-летней жительнице с. Кандабулака пришел сосед и, получив отказ на просьбу дать взаймы, силой отобрал у нее 100 рублей.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".