С острова Поджабный эвакуировали упавшего с дерева мужчину

В субботу, 22 июля, около 18:00, специалисты спасательной станции "Центральная" выехали на катере на остров Поджабный в район среднего пляжа, где требовалась помощь 47-летнему мужчине.

Он упал с дерева и получил травму позвоночника, а также повредил правую руку, в связи с чем не мог самостоятельно передвигаться, сообщили в ПСС по Самарской области.

Прибыв на остров, спасатели наложили на поврежденную руку пострадавшего шину и на носилках перенесли его на катер. В 18:50 мужчину перевезли на левый берег Волги и на территории Центральной спасательной станции и передали его врачам скорой медицинской помощи.