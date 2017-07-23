Водолазы извлекли из Черновского водохранилища тело мужчины

В субботу, 22 июля, водолазный отряд специального назначения проводил поиски в Черновском водохранилище около пос. Юбилейный Волжского района, где днем ранее утонул 45-летний мужчина, сообщают в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, водолазные поиски проводились по заявлению родственников пропавшего. Район поиска был определен со слов очевидцев.

"Как оказалось, по краям небольшого пляжа в изобилии имеется водная растительность, а дно около берега имеет перепад глубины в 0,5 метра, — поясняют в ПСС по Самарской области. — Пропавшего обнаружили на дне водоема на удалении 25 м от берега".

Выяснением причин случившегося занимается полиция.