Водолазы извлекли из Черновского водохранилища тело мужчины

В субботу, 22 июля, водолазный отряд специального назначения проводил поиски в Черновском водохранилище около пос. Юбилейный Волжского района, где днем ранее утонул 45-летний мужчина, сообщают в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, водолазные поиски проводились по заявлению родственников пропавшего. Район поиска был определен со слов очевидцев.
"Как оказалось, по краям небольшого пляжа в изобилии имеется водная растительность, а дно около берега имеет перепад глубины в 0,5 метра, — поясняют в ПСС по Самарской области. — Пропавшего обнаружили на дне водоема на удалении 25 м от берега".
Выяснением причин случившегося занимается полиция.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.