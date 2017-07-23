В Самаре ночью тушили крупный пожар на ул. Олимпийской

В воскресенье, 23 июля, в 2:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Олимпийской в Кировском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия пожарные установили, что горят производственные и складские помещения на обшей площади 900 кв. м, а также существует угроза распространения огня по всей площади.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту происшествия были оперативно направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения Самарского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ территориального пожарного спасательного гарнизона Самарской области, оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и 3 отряда федеральной противопожарной службы. Всего в тушении пожара участвовали 66 человек, которые использовали 21 единицу техники.
"Грамотными и слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений в 3:57 удалось остановить распространения огня и в 5:17 полностью ликвидировать открытое горение, а в 6:08 была объявлена полная ликвидация горения".
В чрезвычайном ведомстве отметили, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Последние комментарии
Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.
Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!