В Самаре ночью тушили крупный пожар на ул. Олимпийской

В воскресенье, 23 июля, в 2:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Олимпийской в Кировском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия пожарные установили, что горят производственные и складские помещения на обшей площади 900 кв. м, а также существует угроза распространения огня по всей площади.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту происшествия были оперативно направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения Самарского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ территориального пожарного спасательного гарнизона Самарской области, оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и 3 отряда федеральной противопожарной службы. Всего в тушении пожара участвовали 66 человек, которые использовали 21 единицу техники.

"Грамотными и слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений в 3:57 удалось остановить распространения огня и в 5:17 полностью ликвидировать открытое горение, а в 6:08 была объявлена полная ликвидация горения".

В чрезвычайном ведомстве отметили, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.