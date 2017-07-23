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Культура

В Юношеской библиотеке пройдет Неделя японской культуры

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 28 июля в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет Неделя японской культуры.

Неделя пройдет в рамках фестиваля японской культуры "Ватанагаши". Посетители смогут узнать о правилах японского стихосложения, принять участие в конкурсе хайку, попробовать себя в искусстве каллиграфии, узнать о чайной церемонии, сортах чая и способах их заварки, научиться создавать украшения в японской технике "канзаши", обсудить феномен популярности браузерных игр, созданных в современной японской эстетике, и посмотреть японский фильм 1968 года "Кайтэн".

Программа:

25 июля — "Чан и тян идут на чайную церемонию":

16:30 — "Тян или чан?" — урок о системах транслитерации и транскрипции японского языка, ведущий — Михаил Стрельцов, внештатный сотрудник Института восточной культуры в Самаре.

17:00 — Мини-лекция "Выбираем и завариваем чай", ведущая — Анна Погребняк, консультант галереи вкуса "Кантата".

16:30-18:30 — Чайная церемония, ведущая — Ольга Фадеева, мастер чайной церемонии.

26 июля — "Сделайте мне красиво! Каллиграфически!":

16:30 — Мастер-класс по японской каллиграфии, ведущие — художник Наталья Мерзлякова и преподаватель японского языка Института восточной культуры Анна Зотова.

27 июля — "Для тех, кто с танка: тысяча лет японской поэзии":

17:00-20:00 — Подведение итогов онлайн-конкурса хайку, литературная лекция, поэтический мастер-класс, ведущий — Андрей Савкин, координатор журнала "Литсреда", со-руководитель литературного Т.О. "Мост" и другие участники объединения.

28 июля — "Мальчики налево, девочки направо. Или наоборот?":

16:30 — Лекция "Войны на море: морские сражения, серия "Эксмо" и девочки-кораблики", ведущий — Михаил Стрельцов, историк-любитель, знаток военно-морского флота Японии времен Первой и Второй мировых.

16:30 — Мастер-класс по изготовлению изделий в технике канзаши, ведущая — Анна Зотова, преподаватель японского языка Института восточной культуры.

17:00 — Показ художественного фильма "Кайтэн" (Япония, 1968 г., ч/б).

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