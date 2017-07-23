Мошенник вручил сызранской пенсионерке купюру банка приколов

В Сызрани 76-летняя местная жительница заявила в полицию, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По словам потерпевшей, у дома на пр. 50 лет Октября к ней обратился неизвестный и предложил продать ему подержанную бытовую технику. Пенсионерка согласилась и привела незнакомца к себе в квартиру, где у нее был старый телевизор.
В квартире мужчина сказал, что купит технику за 2 тыс. руб., но при себе у него только купюра номиналом 5 тыс. рублей. Женщина взяла банкноту и дала "покупателю" сдачу 3 тыс. рублей. После этого мужчина ушел, сказав, что вернется за телевизором, как только подгонит машину поближе.
Но пенсионерка так и не дождалась возвращения нового знакомого, засомневалась и отправилась в ближайшую аптеку, чтобы проверить полученные от него деньги. Там женщине сказали, что купюра не настоящая, а из "банка приколов".
В тот же день правоохранители задержали подозреваемого — безработного 37-летнего жителя Сызрани. Он признался в содеянном и сказал, что потратить деньги еще не успел.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?