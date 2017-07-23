Мошенник вручил сызранской пенсионерке купюру банка приколов

В Сызрани 76-летняя местная жительница заявила в полицию, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам потерпевшей, у дома на пр. 50 лет Октября к ней обратился неизвестный и предложил продать ему подержанную бытовую технику. Пенсионерка согласилась и привела незнакомца к себе в квартиру, где у нее был старый телевизор.

В квартире мужчина сказал, что купит технику за 2 тыс. руб., но при себе у него только купюра номиналом 5 тыс. рублей. Женщина взяла банкноту и дала "покупателю" сдачу 3 тыс. рублей. После этого мужчина ушел, сказав, что вернется за телевизором, как только подгонит машину поближе.

Но пенсионерка так и не дождалась возвращения нового знакомого, засомневалась и отправилась в ближайшую аптеку, чтобы проверить полученные от него деньги. Там женщине сказали, что купюра не настоящая, а из "банка приколов".

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого — безработного 37-летнего жителя Сызрани. Он признался в содеянном и сказал, что потратить деньги еще не успел.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.