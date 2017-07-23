В Красноглинском районе жители пожаловались на два нестационарных торговых объекта, продававших спиртное

В Красноглинском районе Самары полицейские обнаружили два нестационарных торговых объекта, где продавали спиртное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Первым адресом, где нашли нарушение, стал 2-й квартал пос. Красная Глинка. Там на торговую точку пожаловались местные жители. Как выяснилось, продавщица киоска действительно торговала слабоалкогольной продукцией. В результате в отношении хозяйки бизнеса составили протокол об административном правонарушении.

Аналогичное правонарушение зафиксировали в Южном проезде. Причиной визита в торговую точку также стала жалоба от местных жителей. Здесь полицейские тоже составили в отношении владельца торгового павильона протокол по статье "Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции".