Неоднократно судимого новокуйбышевца поймали на краже детской коляски

В Новокуйбышевске сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже детской коляски, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

28-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что она зашла в магазин на ул. Миронова с ребенком, а детскую коляску оставила в коридоре торговой точки. Когда женщина вышла через 20 минут, то коляски на месте уже не было. Ущерб потерпевшая оценила в 10,2 тыс. рублей. Кроме коляски пропали и вещи малыша.

Через полчаса полицейские заметили у городского рынка мужчину, катившего похожую коляску. Мужчина сначала рассказал правоохранителям историю о том, что это его коляска, но после нескольких наводящих вопросов стал путаться. В итоге его решили задержать.

В отделе полиции безработный 46-летний местный житель дал признательные показания и пояснил, что собирался продать похищенное. Коляску уже вернули владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, подозреваемый уже несколько раз был судим, последний раз в марте 2017 г. за причастность к незаконному обороту наркотиков.