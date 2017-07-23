Самарчанку задержали по подозрению в ограблении пенсионерки

В Красноглинском районе Самары ограбили 75-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У нее отобрали сумку с 30 тыс. руб., мобильником и документами. Около дома на ул. Симферопольской пожилую женщину ударили и повалили на землю, после чего вырвали из рук вещи.

Пожилая женщина запомнила приметы нападавшей.

По версии правоохранителей, к преступлению причастна уже попадавшая в поле зрения полиции 26-летняя жительница пос. Управленческий. Предположительно, она заметила будущую жертву еще по дороге с городского рынка и напала, когда пенсионерка зашла в тихий двор. Впоследствии похищенное имущество, среди которого были документы и телефон, нашли недалеко от места происшествия. Часть денег подозреваемая потратила на алкоголь, остальные деньги удалось изъять.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.