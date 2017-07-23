Вор вынес через незапертое окно у жителя Жигулевска электроинструмент на 33 тыс. рублей

У 55-летнего жителя Жигулевска из квартиры на ул. Первомайской украли электроинструмент и промтовары на 33 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, к краже причастен ранее судимый безработный 30-летний местный житель. Его задержали. Подозреваемый признался, что проник в квартиру потерпевшего через незапертое окно.

Часть похищенного изъята и возвращена владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый заключен под стражу.