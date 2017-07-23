Самарца подозревают в нападении на отца сожительницы

В Самаре 34-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в доме на ул. Антонова-Овсеенко ранен мужчина. Как выяснилось, в результате конфликта, возникшего при распитии спиртного, 65-летний хозяин жилплощади получил травмы и ножевое ранение.

По версии следствия, травмы мужчине мог нанести неоднократно судимый сожитель его дочери, который выпивал вместе с ним. Мужчину задержали.