В двух ограблениях сызранских пенсионерок подозревают ранее судимого тольяттинца

Ранее судимого тольяттинца подозревают в серии грабежей, совершенных в Сызрани, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Сызрани и сообщила, что на ул. Октябрьской неизвестный отобрал у нее золотую цепочку с крестиком стоимостью 9 800 рублей.

В этот же день к правоохранителям обратилась еще одна пострадавшая — 62-летняя местная жительница. У нее преступник отнял золотую цепочку стоимостью в 12 тыс. руб. в подъезде дома на ул. Красильникова.

После осмотра мест преступлений о опроса пострадавших правоохранителям стало ясно, что ограбления совершил один человек.

Вскоре личность подозреваемого установили. Им оказался неоднократно судимый 25-летний тольяттинец. Мужчину задержали. Сейчас по статье "Грабеж" возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.