В Похвистневе парня задержали с пакетом конопли

В Похвистневе полицейские задержали около остановки общественного транспорта в пос. Новая Точка безработного 19-летнего парня с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители заметили нетрезвого мужчину. Документов у него не было. Для установления личности нарушителя доставили в отдел полиции. А там при досмотре у него обнаружился пакет с 52,80 г конопли.

Задержанный пояснил, что нарвал растение в поле для личного потребления. Эта версию проверяют оперативники. Установлено, что в момент задержания мужчина был в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело.