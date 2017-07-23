ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали из-за короткого замыкания

В Самаре 22 июля, около полудня, эвакуировали ТЦ "Парк Хаус", сообщает 63.ru со ссылкой на МЧС.

В торговом центре сработала пожарная сигнализация, из-за чего из здания эвакуировали десятки посетителей и работников.

Оказалось, что в ТЦ произошло короткое замыкание проводки, но ничего не загорелось.