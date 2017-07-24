АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ уходят в корпоративные отпуска

Плановые корпоративные отпуска на АвтоВАЗе и GM-АвтоВАЗ продлятся с 24 июля по 13 августа, сообщают предприятия. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск.

В период отпуска на предприятиях группы АвтоВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы.

На GM-АвтоВАЗ в период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования.