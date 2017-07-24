В Самаре задержана женщина, подозреваемая в хищении денег у пожилых людей

В Самаре в ходе оперативных мероприятий была задержана 45-летняя уроженка соседней республики, подозреваемая в хищении денег у пожилых людей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной информации, схема работы подозреваемой, ранее попадавшей в поле зрения сотрудников полиции, была построена следующим образом: под видом социального работника она проникала в дом пенсионеров и под предлогом размена денег выясняла место хранения денежных средств, после чего похищала их.
Сотрудники УМВД России по г. Самаре убедительно просят всех, кто пострадал от действий женщины, обращаться в полицию по телефонам: 8 (846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Связаться с ближайшим подразделением полиции или участковым уполномоченным полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет.