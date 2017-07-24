Cамарское управление Росприроднадзора не прошло федеральную проверку

Плановая проверка работы самарского управления Росприроднадзора завершилась беспрецедентно жесткими оценками "неудовлетворительно" и требованием в течение трех месяцев провести капитальную работу над ошибками, пишет "Самарское обозрение".

Десять проверяющих из департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому округу находились в Самаре почти месяц, с 29 мая по 27 июня. Итогом их работы стал отчет на 275 страницах. Проверка охватила период с ноября-декабря 2013 г. и по апрель 2017-го, когда ведомством руководили то Александр Тергалинский, то Виктор Пестов и только в последние полтора года — Махмуд Калиматов, предыдущая биография которого в основном была связана с работой в органах прокуратуры.

Выводы аудиторов из Нижнего Новгорода оказались удручающими. Деятельность управления в целом признана неудовлетворительной. Ведомству предписано в 10-дневный срок составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и представить его в департамент. Спустя три месяца самарское управление ждет еще одна внутренняя проверка.

Нарушения, на которые указали инспекторы из окружного департамента, касаются как лицензионной работы департамента, так и реагирования на правонарушения в сфере экологии, их оформления и контроля исполнения предписаний и уплаты наложенных штрафов. Претензии предъявлены организации государственной экологической экспертизы и надзора практически во всех основных сферах (охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, использования и охраны водных объектов, земельного надзора). Множество нареканий вызвала и кадровая работа, работа с обращениями граждан и т. д. (Более подробно о результатах проверки см. блок "Потребовали большей строгости".)

В самарском управлении Росприроднадзора на момент подготовки в печать данного номера "СО" не дали свой комментарий по результатам проверки и планах по исправлению недочетов и нарушений.

Один из собеседников "СО", знакомый с ситуацией в самарском управлении Росприроднадзора и сам в недавнем прошлом сотрудник правоохранительных органов, изумился тому, что управление, штатное расписание которого составляет всего 50 человек, приехали проверять сразу 10 проверяющих. "Когда проверяли подразделения ГУ МВД по Самарской области, то там на несколько тысяч человек приезжает человек 30 проверяющих", — говорит этот источник, пожелавший остаться неназванным. Удивили его и объемы отчета.

Адвокат по экологическим вопросам Дмитрий Медведев оценил результат проверки как "реальный разгром". С его точки зрения, хотя результаты проверки затрагивают период в три с половиной года, их следует воспринимать как результат работы команды именно Махмуда Калиматова.

"Такого никогда не было. Махмуд Макшарипович — при всем уважении к нему — дилетант. Закрыт наглухо от прессы, от общественности и от профессионалов. Что о многом говорит", — дает свою оценку происходящему Дмитрий Медведев.

"Конечно, все начало разваливаться в тот период, когда управление осталось без руководителя. Но все же прошло уже достаточно много времени", — уверен и сопредседатель Международного социально-экологического союза Сергей Симак.

В то же время каких-то радикальных решений эксперты пока не ждут. "Вряд ли это чем-то грозит первому лицу теруправления", — говорит Дмитрий Медведев. Сергей Симак склонен считать, что пока все ограничится дисциплинарными мерами. "Я не думаю, что министерство природных ресурсов сразу пойдет на смену руководителя. Росприроднадзор не склонен к быстрым кадровым решениям, — рассуждает Сергей Симак. — Думаю, в этом случае все ограничится предупреждением, постановкой на вид. А далее просто перейдет к подсчету штрафных очков. Вот когда их накопится достаточно, тогда, возможно, и последуют какие-то оргвыводы". С другой стороны, многое будет зависеть от степени исполнения поставленных ревизорами задач. И способности вообще это сделать командой Калиматова.