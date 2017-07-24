Самарская семья погибла в ДТП в Тюменской области

Самарская семья из четырех человек погибла в ДТП на 317 км федеральной автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в Тюменской области.
По предварительным данным, утром в понедельник, 24 июля, 54-летний водитель Lada Priora, ехавший в направлении Тюмени, допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в фуру Scania.
Водитель легковушки и его пассажиры — 30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик — скончались на месте аварии до приезда оперативных служб.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.