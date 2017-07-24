Самарская семья погибла в ДТП в Тюменской области

Самарская семья из четырех человек погибла в ДТП на 317 км федеральной автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в Тюменской области.

По предварительным данным, утром в понедельник, 24 июля, 54-летний водитель Lada Priora, ехавший в направлении Тюмени, допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в фуру Scania.

Водитель легковушки и его пассажиры — 30-летняя женщина, 32-летний мужчина и 11-летний мальчик — скончались на месте аварии до приезда оперативных служб.