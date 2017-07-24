Бенефициар "У Палыча" инициировал уголовное преследование владельца "Агропроммонтажа"

На этой неделе в Кинельском районном суде стартует рассмотрение уголовного дела в отношении владельца ООО "Агропроммонтаж" Олега Казакова, обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана, сообщает "Самарское обозрение".

В июне 2012 г. ООО "Волжский продукт", входящее в холдинг "У Палыча", заключило договор с ООО "Агропроммонтаж" на реконструкцию производственного здания на промышленной площадке компании в Кинеле. Предполагалось, что подрядчик построит компании Александра Мербаума колбасный цех за 44,79 млн рублей. Для этих целей "Волжский продукт" перечислил "АПМ" более 40 млн рублей. Подрядчик, по версии заказчика, выполнил работы только на 3,84 млн руб., после чего стройка встала. Вместо продолжения строительства компания, принадлежащая Олегу Казакову, направила Мербауму акты выполненных работ на сумму 38,92 млн рублей и предложила скорректировать смету в сторону увеличения бюджета. "Волжский продукт" отказался подписывать документ и менять цену контракта. Вместо этого Мербаум уведомил оппонента в том, что договор можно считать расторгнутым, и потребовал возврата излишне уплаченных денег в сумме 35,642 млн рублей. АПМ денег так и не вернул, а отношения сторон перешли в самарский арбитраж.

В апреле 2013 г. иск "Волжского продукта" был удовлетворен, но живых денег Мербауму не досталось. По данным ФССП, исполнительные листы по возбужденным производствам были возвращены взыскателям. Шансов вернуть долг у Мербаума практически нет. Олег Казаков вышел из числа участников "Агропроммонтажа", а саму компанию перерегистрировали в Уфе.

Отчаявшись добиться своего в гражданско-правовой плоскости, Мербаум инициировал уголовное преследование Казакова. В августе 2013 г. СУ УМВД по Самаре возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. В ходе следствия правоохранители пришли к выводу, что участниками преступления являются владелец "Агропроммонтажа" Казаков и директор компании Дмитрий Усольцев. Им инкриминировали хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц в особо крупном размере. В июне 2016 г. дело добралось до Промышленного районного суда Самары. Затем его вернули в прокуратуру. В итоге дело попадает уже в Советский районный суд, который перенаправляет дело по подсудности в Кинельский район. 28 июля именно там продолжится этот изрядно затянувшийся процесс.

Сам Олег Казаков интерпретирует произошедшие события иначе, чем следственные органы. "Объект был построен нами на 80%. Все уперлось в 15 млн руб., на которые нам требовалось купить 128 тонн металла — их оплачивать заказчик отказался. А мы отказались достраивать", — утверждает Казаков. Получить комментарии Александра Мербаума "СО" не удалось, его мобильный телефон был недоступен. В отделе экономики и потребительского рынка Кинеля "СО" сообщили, что колбасный цех был достроен компанией, сейчас он функционирует, а его оператором является ООО "Компания К" (близкая Мербауму. — Прим. "СО").

Юристы считают, что Казакову вряд ли удастся уйти от наказания. Руководитель ЮК "Партнер" Евгений Старостин отмечает, что вероятность вынесения обвинительного приговора составляет 80-90%: "Если дело возбуждено и дошло до суда, значит, какая-то доказательная база у обвинения есть. Предположу, что в приговоре будет указан срок лишения свободы на четыре года", — заявил Старостин.