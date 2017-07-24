В Самарской области воздух прогреется до 28°C

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха ожидается около средних многолетних значений.

В понедельник, 24 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 21… 26°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Во вторник, 25 июля, малооблачно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 14 до 9°C, днем поднимется от 20 до 25°C. Ветер западный 5-10 м/с. В среду, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 10… 15°C, днем 23… 28°C. Ветер юго-западный 5-10 м/с.