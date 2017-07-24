Врачи самарской "скорой" спасали захлебнувшегося в ванной ребенка

В субботу, 22 июля, в шестом часу вечера, по предварительным данным, в квартире на ул. Победы в Самаре в ванной захлебнулся 10-месячный малыш.

Взрослые успели вытащить его из воды и вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах. Прибывшие врачи городской службы "03" оказали малышу помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.