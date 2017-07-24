В Самаре отремонтируют четыре въездные стелы

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который отремонтирует въездные стелы "Самара". Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Аукцион объявлен на выполнение работ по ремонту стел "Самара" в поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и 116-й километр. Работы должны быть выполнены до конца ноября.

Начальная максимальная стоимость контракта составит 12,9 млн рублей. Финансировать работы будут из бюджета Самары в рамках муниципальной программы "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015–2019 годы.

Провести аукцион и определить подрядчика должны 7 августа.