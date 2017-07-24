В Самаре отремонтируют четыре въездные стелы

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который отремонтирует въездные стелы "Самара". Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Аукцион объявлен на выполнение работ по ремонту стел "Самара" в поселках Красная Глинка, Стройкерамика, Мехзавод и 116-й километр. Работы должны быть выполнены до конца ноября.
Начальная максимальная стоимость контракта составит 12,9 млн рублей. Финансировать работы будут из бюджета Самары в рамках муниципальной программы "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015–2019 годы.
Провести аукцион и определить подрядчика должны 7 августа.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.