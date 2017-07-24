Тренировочную площадку к ЧМ на ул. Дальней оснастят подъемной платформой для инвалидов

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который оснастит тренировочную площадку на 16-м км Московского шоссе, на ул. Дальней подъемной платформой для инвалидов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, платформа должна быть размерами 1,1×1,4 м, грузоподъемностью до 410 килограммов. Начальная максимальная стоимость контракта составит 1,6 млн рублей. Аукцион должны провести 7 августа.