В Самаре восстановят часть сетей уличного освещения и праздничной иллюминации

Аукцион на восстановление сетей уличного освещения и праздничной иллюминации департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил на портале госзакупок.

Подрядчику нужно восстановить электрические сети и устройства наружного освещения жилых территорий, провести монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередачи. В частности, планируется установка праздничных композиций "Царский павлин", "Новогодние шары", "Избушка", "Часы", "Мишка" и других. Начальная максимальная стоимость контракта — 25,8 млн рублей. Подрядчика определят 14 августа.