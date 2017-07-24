В Сызранском районе погиб пешеход, попавший под колеса фуры

В Сызранском районе 23 июля, в 1:55, на 936 км трассы М-5 46-летний водитель фуры Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь со стороны Сызрани в направлении Тольятти, сбил неизвестного мужчину, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

От травм пешеход скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу. По данным ГИБДД, водитель грузовика был трезв. По факту ДТП ведется проверка.