В Сызранском районе погиб пешеход, попавший под колеса фуры

В Сызранском районе 23 июля, в 1:55, на 936 км трассы М-5 46-летний водитель фуры Mercedes-Benz с полуприцепом, двигаясь со стороны Сызрани в направлении Тольятти, сбил неизвестного мужчину, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
От травм пешеход скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.
По данным ГИБДД, водитель грузовика был трезв. По факту ДТП ведется проверка.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.