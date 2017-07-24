В Новокуйбышевске высадят 1873 саженца кустарников

Администрация Новокуйбышевска подвела итоги торгов по высадке кустарников на территории города. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла 4 млн руб., однако в результате торгов, на которые подали заявки три участника, цена была снижена. Победитель - ООО Садовый центр "Зеленый дом" - предложил выполнить работы за 2,3 млн рублей.

Компании предстоит высадить 1873 саженца кустарников и ухаживать за ними в течение трех месяцев. Кустарники высадят в сквере на ул. Суворова, вдоль Болгарского городка на ул. Садовой, в сквере "Вечный огонь", на ул. Свердлова, на пр. Победы, в сквере "Слава труду" и на озере Сакулино.