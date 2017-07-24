Что такое эмбриологическая лаборатория и кто такие эмбриологи

25 июля - Всемирный день эмбриолога. Кто такой эмбриолог, чем он занимается и что происходит в эмбриологической лаборатории, рассказывает Анна Рожнова, эмбриолог клиники "Мать и дитя - ИДК".

"Святая святых" центра лечения бесплодия - лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Доступ в нее ограничен для всех, кроме специалистов-эмбриологов. Именно здесь происходит самый важный этап экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Здесь в условиях, имитирующих внутреннюю среду организма человека, зарождается новая жизнь.

Эмбрионы, из которых в нужный срок появятся детки, растут в эмбриологической лаборатории. Контролирует естественные процессы, предусмотренные самой природой, врач-эмбриолог. Его цель - пользуясь современными технологиями, помочь будущим малышам зародиться и развиться до возраста пяти суток, справиться с возможными неблагоприятными воздействиями. Процесс выращивания эмбрионов довольно длителен. На первом этапе в нем задействован врач акушер-гинеколог (репродуктолог). При помощи гормональных препаратов он выращивает в яичниках женщины яйцеклетки, отслеживает их рост на УЗИ и готовит матку к переносу эмбриона. Далее специальными иглами репродуктолог извлекает яйцеклетки из организма будущей мамы и отправляет их в эмбриологическую лабораторию.

На лабораторном этапе к процессу подключается эмбриолог. В строго стерильных условиях он подготавливает каждую яйцеклетку для того, чтобы облегчить путь, по которому будет развиваться эмбрион…

Эмбриолог должен работать очень быстро и четко: ведь нахождение вне теплой питательной среды неблагоприятно влияет на яйцеклетки. Чашечка с будущими эмбрионами хранится в инкубаторе в особых условиях, имитирующих организм матери.

"Кстати, оплодотворение "в пробирке" проводится двумя способами: стандартное ЭКО и ИКСИ. Каким образом действовать, решают специалисты, - говорит Анна Рожнова. - В случае нормальной спермограммы, отсутствия специфических показаний со стороны женщины (возрастной фактор, изменения в наружной оболочке яйцеклетки, отсутствие оплодотворения в предыдущей попытке) эмбриолог применяет первый способ. Сперму также готовят для оплодотворения. Наиболее подвижные клетки добавляют к полученным ранее яйцеклеткам. Таким образом, имитируется процесс, происходящий в организме будущей мамы при естественном зачатии".

В случаях, если в спермограмме обнаруживается снижение общего количества сперматозоидов, их подвижности, наличие лейкоцитов, эритроцитов, при неудачных попытках ЭКО в прошлом, проводится процедура ИКСИ. IntraCytoplasmicSpermInjection в буквальном переводе означает "интрацитоплазматическое введение сперматозоида". При помощи микроинструментов (микроиглы) эмбриолог отлавливает лучший сперматозоид, который затем помещают в яйцеклетку.

Через сутки после оплодотворения эмбриолог перемещает яйцеклетки в свежую питательную среду и проверяет, как прошло оплодотворение. Затем на протяжении пяти дней специалист ведет наблюдение за развитием эмбрионов.

Сейчас эмбриология тесно взаимосвязана с генетикой. Еще несколько лет назад при традиционном способе оценки роста и развития потенциального малыша эмбриолог наблюдал за ним при помощи высокоточного микроскопа. И не чаще, чем один раз в сутки. Поэтому существовало колоссальное количество рисков, так как эмбрионы приходилось извлекать из инкубатора.

Новые технологии непрерывного наблюдения за эмбрионами позволяют осуществлять осмотр, оценку качества и темпов развития эмбрионов, не открывая инкубатор и не извлекая их наружу, тем самым помогая выбрать "идеальный". Эмбриолог теперь может оценить сразу массу параметров развития без ущерба для будущего малыша.

Но, даже будучи на первый взгляд хорошего качества при их внешней оценке под микроскопом, эмбрионы, тем не менее, могут иметь дефекты ДНК, препятствующие правильному развитию и прогрессированию беременности. Для исследования хромосомного набора и выявления нарушений в геноме во время проведения ЭКО проводят генетическое исследование на этапе, предшествующем имплантации, - предимплантационную генетическую диагностику (ПГД).

Развитие методов предимплантационной генетической диагностики можно сравнить с обучением чтению. Сначала врачи могли распознать лишь отдельные "фразы" и "слова" в геноме эмбриона. На следующем этапе удалось "прочесть" уже целые "предложения" и "главы" этой книги жизни. Новейший метод - высокопроизводительного секвенирования, - с которым специалисты клиники "Мать и дитя - ИДК" работают уже с 2015 года, открыл все 46 хромосом генома. Благодаря этому теперь шанс на рождение получают только здоровые эмбрионы, лишенные дефектов ДНК. Вполне возможно, что в скором будущем врачи научатся не только диагностировать, но и корректировать данные ошибки в цепочке ДНК. Ведь прогресс не стоит на месте.