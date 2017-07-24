В Самаре построят три парковки в районе стадиона ЧМ-2018

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который устроит три парковки в Самаре, завершится 7 августа, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, южная, восточная и северная парковки будут расположены в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, а также Ташкентской и Демократической улиц. Победившая компания должна будет также провести работы по устройству наружных электросетей и линий связи, канализации и сети водоснабжения до 15 декабря. На это выделяют 113,7 млн руб. из областного бюджета.

Итоги аукциона подведут 14 августа.