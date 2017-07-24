По факту смерти Ильи Бутовченко возбудили уголовное дело

Делом о гибели адвоката и бывшего следователя Ильи Бутовченко занялись представители СУ СК РФ по Самарской области.
Уголовное дело возбудили по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Источник в ведомстве подчеркнул: дело возбудили по факту, подозреваемых пока нет, все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются.
Напомним, сын президента Палаты адвокатов Самарской области Илья Бутовченко погиб вечером 22 июля. Со своим знакомым он катался на гидроцикле, произошло столкновение с лодкой. Илья Бутовченко получил тяжелые травмы, от которых скончался, остальные участники происшествия серьезно не пострадали.
Прощание с погибшим и похороны состоялись 24 июля.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?