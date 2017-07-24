По факту смерти Ильи Бутовченко возбудили уголовное дело

Делом о гибели адвоката и бывшего следователя Ильи Бутовченко занялись представители СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело возбудили по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Источник в ведомстве подчеркнул: дело возбудили по факту, подозреваемых пока нет, все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются.

Напомним, сын президента Палаты адвокатов Самарской области Илья Бутовченко погиб вечером 22 июля. Со своим знакомым он катался на гидроцикле, произошло столкновение с лодкой. Илья Бутовченко получил тяжелые травмы, от которых скончался, остальные участники происшествия серьезно не пострадали.

Прощание с погибшим и похороны состоялись 24 июля.