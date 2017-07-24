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НКО получат субсидии на реализацию проектов для инвалидов

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проводится конкурс на предоставление субсидий НКО для реализации проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, а также мероприятий, направленных на развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Общая сумма субсидий - 611 тыс. рублей. По итогам конкурса финансирование получат три проекта.   
Заявления на участие в конкурсе принимают по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 44, кабинет 413. Последний день подачи заявок - 10 августа 2017 года до 12:00.

Форма заявления на участие в конкурсе, перечень прилагаемых документов, техническое задание размещены на сайте министерства.

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