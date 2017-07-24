Бывшую дознавателя самарской полиции подозревают в фальсификации доказательств по уголовным делам

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего сотрудника У МВД России по Самаре С. Ее подозревают в трех преступлениях по ч. 2 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание"). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, С. проводила дознание по ряду уголовных дел. Для фальсификации доказательств по ним она умышленно изготовила подложные документы (протоколы допросов свидетелей и подозреваемых) и подделала подписи участников уголовного судопроизводства. А 16 февраля, 4 октября и 12 октября 2016 г. обвинительные акты были утверждены начальником ОП №4 У МВД России по Самаре. Вину обвиняемая полностью признала. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.