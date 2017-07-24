Гребец из Самарской области Александр Вязовкин завоевал "серебро" первенства мира

В Болгарии состоялось первенство мира среди юниоров (до 23 лет) по академической гребле.

Спортсмен Самарской области Александр Вязовкин (тренер - Стрельцов Дмитрий Витальевич, ШВСМ 1) в четверке парной в составе сборной РФ завоевал "серебряную" медаль, сообщает министерство Самарской области.