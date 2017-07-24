Самарские спортсмены выиграли три медали летних Сурдлимпийских игр

Самарские спортсмены завоевали ещё три награды XXIII Сурдлимпийских летних игр (спорт глухих), которые проходят в Турции. Серебро губернские атлеты получили в дзюдо и греко-римской борьбе, бронзу — в велоспорте.
Мила Слепышева стала серебряным призером в командных соревнованиях по дзюдо. Самарская спортсменка в ¼ финала в весовой категории +70 кг одолела соперницу из Монголии. В матче за золото российская команда уступила украинским дзюдоисткам.
Виталий Кузменков участвовал в соревнованиях по греко — римской борьбе в весовой категории 75 кг. Самарский борец дошел до финала, где проиграл турецкому спортсмену.
Александра Евдокимова выиграла бронзу в велоспорте — шоссе в индивидуальной гонке на 70 км.
Пока на счету представителей Самарской области пять наград Сурдлимпийских игр. Ранее золото завоевали Илья Гутенев (велосипедный спорт) и Дина Дроганова (пулевая стрельба), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!