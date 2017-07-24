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Олимпийские Спорт

Самарские спортсмены выиграли три медали летних Сурдлимпийских игр

АНКАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские спортсмены завоевали ещё три награды XXIII Сурдлимпийских летних игр (спорт глухих), которые проходят в Турции. Серебро губернские атлеты получили в дзюдо и греко-римской борьбе, бронзу — в велоспорте.

Мила Слепышева стала серебряным призером в командных соревнованиях по дзюдо. Самарская спортсменка в ¼ финала в весовой категории +70 кг одолела соперницу из Монголии. В матче за золото российская команда уступила украинским дзюдоисткам.

Виталий Кузменков участвовал в соревнованиях по греко — римской борьбе в весовой категории 75 кг. Самарский борец дошел до финала, где проиграл турецкому спортсмену.

Александра Евдокимова выиграла бронзу в велоспорте — шоссе в индивидуальной гонке на 70 км.

Пока на счету представителей Самарской области пять наград Сурдлимпийских игр. Ранее золото завоевали Илья Гутенев (велосипедный спорт) и Дина Дроганова (пулевая стрельба), сообщает министерство спорта Самарской области.

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